Operación “wireless”: el DFI de la federal desarticuló una importante organización narco

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Tras 10 allanamientos y diversos procedimientos, detuvieron a 9 de sus integrantes e incautaron varios kilogramos de drogas.

En ese marco, agentes de la División Investigación del Robo Organizado de la PFA llevaban adelante una discreta vigilancia sobre una chatarrería ubicada en inmediaciones de la Villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires, sospechada de reducir el material sustraído.

En determinado momento, los federales observaron que del local salía un vehículo utilitario. De inmediato, iniciaron un seguimiento encubierto, avalado por los magistrados, con el objetivo de establecer las conexiones de las maniobras ilegales. El operativo se extendió hasta la calle Florida al 500, donde se produjo un trasbordo: los ocupantes del rodado pasaron a un vehículo de alta gama, color negro, estacionado en un garaje público.

Allí, los policías se identificaron y redujeron a cinco hombres y una mujer que intentaban abordar el automóvil. Durante la requisa se encontraron tres bolsas de nylon con aproximadamente 6 kilogramos de droga “Cristal”, una pistola calibre 9 mm con 17 cartuchos, 10 teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones de interés para la causa.

Con esos resultados, la judicatura dispuso profundizar las pesquisas ordenando el análisis del material secuestrado. Posteriormente, ordenó la realización de 10 allanamientos con el fin de identificar a nuevos responsables, establecer conexiones de la organización y localizar los lugares de acopio de la droga.

En las últimas horas, los investigadores irrumpieron en 5 inmuebles de la Capital Federal (calles México, Uriarte, Campo Salles, Génova y Humboldt); en 3 domicilios de Lanús (calles Remedios de Escalada, Warnes y Talcahuano); en una vivienda de San Justo (calle Rincón); y en un domicilio de Mar del Plata (sobre calle Los Andes).

Como resultado, se logró la captura de tres hombres más integrantes de la organización y el secuestro de 280 pastillas de éxtasis, 1 kilogramo de cogollos de marihuana, 4 notebooks y 6 celulares adicionales.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, acusados de portación de arma de guerra e infracción a la Ley Nacional de Drogas.