Violento asalto armado frente al Bingo

Un violento asalto quedó registrado en un kiosco de La Plata y volvió a encender las alarmas por la inseguridad en la ciudad. El hecho ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de diagonal 80 y calle 42, frente al Bingo, cuando un hombre armado ingresó al comercio y sorprendió a la empleada que se encontraba trabajando.

El delincuente, que llevaba un revólver calibre .38 con seis proyectiles, apuntó directamente contra la joven, la empujó y exigió el dinero de la recaudación. En medio de la amenaza, logró llevarse alrededor de 31.000 pesos en efectivo y varios atados de cigarrillos. Tras concretar el robo, escapó rápidamente a bordo de una moto Honda 125 roja.

La escena fue tan rápida como violenta y generó conmoción en la zona. De inmediato, los vecinos y la víctima dieron aviso al 911, lo que permitió que la Policía desplegara un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. Finalmente, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar, en diagonal 80 y 115, donde efectivos motorizados lograron detenerlo.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron el arma con sus proyectiles, el dinero sustraído, los cigarrillos robados y la motocicleta utilizada para huir. El detenido fue identificado como Enrique Nelson Domínguez, de 35 años, changarín y con domicilio en La Plata. Quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N°2, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El asalto en Tolosa

Cabe recordar que, apenas 48 horas antes, había sucedido un robo armado de manera similar en la localidad de Tolosa, cuando un caco ingresó a una farmacia y amenazó con una pistola a las empleadas.

Cabe recordar que todo comenzó en una farmacia ubicada sobre la avenida 7 entre 528 y 529, donde un sujeto armado amenazó a la empleada que, al verse acorralada, accionó la alarma. Algunos minutos después, el personal del Comando de Patrullas acudió al local y vio el instante preciso en el que el hampón escapaba portando una pistola en sus manos.

Un primer enfrentamiento se produjo en el lugar, con intercambio de disparos entre los uniformados y el malviviente, pero el implicado decidió continuar con su huida. En su fuga, a las pocas cuadras se topó con un patrullero en la esquina de 3 y 531 y, lejos de deponer su actitud, volvió a abrir fuego contra los uniformados que repelieron la agresión.