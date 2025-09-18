Buscan a un niña desaparecida en San Rafael

Una menor de 5 años desapareció este martes en el departamento santafesino de San Rafael luego de que un familiar la retirara de una escuela. Conforme al comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón fue vista por última vez a las 16.30 de este martes cuando un pariente la buscó en el colegio Alfredo R. Bufano en el distrito Villa 25 de Mayo. Vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas. Además, mide un metro estatura, su tez es trigueña y tiene pelo castaño oscuro, largo hasta la cintura, mientras que sus ojos son marrones y en la nuca posee un lunar de nacimiento. La Oficina Fiscal Nº1 de San Rafael solicitó a los habitantes a que aporten datos certeros al 911 para dar con el paradero de Lourdes.