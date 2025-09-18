Múltiples muertes de jóvenes en Córdoba ponen en alerta a la provincia

Un adolescente de 15 años murió en las últimas horas en la Clínica Vélez Sarsfield de la provincia de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba al truco con sus amigos en una escuela de la capital, al tiempo que se trata del cuarto deceso de estas características ocurrido durante los últimos días, informaron fuentes policiales y judiciales abocadas a la investigación.

La víctima, identificado de manera oficial como Lautaro Maineri, festejaba la semana del estudiante en el colegio cuando se desmayó de manera repentina y generó preocupación entre sus compañeros que se encontraban con él.

El menor fue derivado de urgencia al nosocomio de la zona, donde permaneció internado hasta este miércoles, según informó el portal de El Doce.

El personal de salud le diagnosticó un coágulo en la cabeza y constataron que permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento.

Lo más llamativo y preocupante es que se trata de la cuarta muerte que ocurre en los últimos cinco días: el primer caso tuvo lugar en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores, donde un chico de 13 años se descompensó durante un entrenamiento de fútbol y perdió la vida poco después, sin que pudiera hacer nada.

El segundo hecho se concretó en una plaza lindera a un colegio de Carlos Paz, donde un alumno de la misma edad murió súbitamente en medio de una clase de Educación Física, antes de llegar a recibir asistencia médica.

El tercer deceso fue el de Lautaro, que causó una gran conmoción en la comunidad a raíz de que era arquero en el club All Boys, al tiempo que un nene de siete años, llamado Thian Toledo, padeció un paro cardiorrespiratorio en un cumpleaños realizado en el departamento Río Tercero.

Si bien se trata de casos separados entre sí, los mismos causaron un gran estupor en toda la provincia.