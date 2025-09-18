Le robó a un turista una cifra millonaria y terminó preso

Un hombre fue imputado acusado de haberle robado a una turista más de $2 millones en la provincia de Neuquén. El hecho delictivo ocurrió en la vivienda que la víctima alquilaba en San Martín de los Andes. La acusación formal fue realizada por parte del asistente letrado Federico Surá, quien durante la audiencia pidió que el imputado, F.E.C, permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 22 de agosto, en distintos horarios: a las 19 y 19.04, y entre las 19.23 y 19.27.

“El acusado, junto a un cómplice que ya fue identificado y que aún no fue detenido, ingresó a un departamento en la calle San Martín al 300 tras forzar una ventana. Del interior se llevaron dinero en efectivo por un total de $2.050.000, plata que estaba guardada en diversos montos en las dos habitaciones y el living”, destaca el comunicado MPF.

Asimismo, se indicó que los delincuentes también se robaron un reloj-pulsera que estaba sobre una mesa de luz en una de las habitaciones.

Preventiva

Tras el arduo trabajo de los investigadores se logró detener a uno de los implicados tras un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró un reloj-pulsera similar al robado en el departamento.

De esta manera, F.E.C. fue imputado por el delito de “robo calificado por efracción en calidad de autor” y se dispusieron medidas.

El representante del MPF pidió que permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo de no sometimiento a la investigación. Entre otros argumentos, señaló que ya cuenta con antecedentes penales y que la última condena la terminó de cumplir en mayo de este año.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses, pero rechazó la prisión preventiva.

Sin embargo, estableció la obligación de presentaciones en la comisaría 43, donde deberá concurrir dos veces por día, entre las 8 y las 9 y entre las 20 y 21.