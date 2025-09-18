Un camión y una moto chocaron en Arturo Seguí

Un grave accidente se registró en la localidad platense de Arturo Seguí, que tuvo como protagonistas a una motocicleta que colisionó contra un camión, dejando como saldo una joven herida.

El siniestro tuvo lugar en las calles 418 y 157, cuando un ciclomotor marca Gilera Smash 110 cc chocó con rodado de gran porte marca Mercedes Benz que transportaba un volquete.

Producto del golpe, la chica que circulaba en la moto salió despedida y cayó al costado de una zanja ubicada en la mencionada esquina.

Rápidamente, los bomberos auxiliaron a la víctima mientras esperaban la llegada de la ambulancia que, una vez que arribó al lugar de los hechos, la trasladó hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

La mujer quedó internada en el nosocomio y, en consonancia, comenzaron con la pesquisa para determinar las causas que provocaron el choque.