En Olmos una niña de 7 años murió tras ser atropellada por un camión

Continúa la conmoción en Olmos por el fallecimiento de Pamela Marian Tarifa Córdova de 7 años, que luego del accidente fue trasladada de urgencia por sus padres en un vehículo particular al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Según comentó su madre, Teodora Gabriela Córdova Menchaca, de 34 años, el camión se encontraba cargando verduras en el interior de la quinta y, al retirarse, embistió a la menor. El conductor, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se hizo presente en el nosocomio y fue identificado como Octavio Sandobal Vásquez, de 32 años.

La causa quedó caratulada como “Homicidio culposo” y se encuentra a cargo de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Fernando Padovan, junto con el Juzgado de Garantías N° 2. La fiscalía ordenó pericias sobre el camión y los resultados de la alcoholemia del conductor, tras lo cual se definirá su situación procesal.