Mataron a un hombre de un balazo en la cabeza y sospechan de motoqueros dealers

Un hombre de 46 años fue brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza en plena vía pública, en momentos en los que estaba ingresando al domicilio, y sus atacantes escaparon. En ese marco, se sospecha que los autores materiales del crimen son cuatro motoqueros dealers, por lo que se presumen que el caso podría estar vinculado a un ajuste de cuentas.

Según la información que trascendió, el episodio se registró en horas de la noche en la zona de la calle Las Hortensias al 7600, casi en el cruce con General Lavalle, en la localidad de Ciudad Jardín, partido de San Martín. La víctima estaba entrando a su viviendo a bordo de su rodado, cuando de pronto fue sorprendida por un grupo de sujetos armados.

Los agresores se desplazaban en dos motos y, prácticamente sin media palabra, abrieron fuego y realizaron varias detonaciones. Luego de la ráfaga de tiros, se dieron a la fuga a gran velocidad perdiéndose entre las calles del barrio, mientras que el damnificado quedó tendido en el suelo, gravemente herido y con una importante pérdida de sangre.

El hombre tuvo que ser derivado de urgencia hasta el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Alberto Bocalandro de la localidad de Loma Hermosa, donde ingresó por el sector de la guardia. Sin embargo, a pesar de la rápida intervención, los profesionales de la salud poco pudieron hacer para salvarle la vida y falleció poco después de entrar al nosocomio.

Buscan a los sospechosos

Una vez que las autoridades judiciales tomaron conocimiento del caso, convocaron a los peritos de la delegación local de la Policía Científica para que revisaran el cuerpo de la víctima, identificada posteriormente como Blas Ramón Espínola. En este sentido, descubrieron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región occipital derecha.

En tanto, se dio paso al comienzo de la investigación y si bien en un primer momento se pensó que el damnificado se había resistido a un asalto, con el correr de las horas cobró más fuerza la hipótesis de que los asesinos serían vendedores de drogas.

Por lo pronto, en la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de los tribunales de la jurisdicción, en una causa que fue caratulada como homicidio.