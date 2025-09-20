Acusan a personal de una patrulla municipal de matar a un joven

Un hombre identificado como Octavio Buccafusco murió tras un presunto forcejeo con personal de la patrulla municipal de Vicente López, en un episodio que, según confirmaron fuentes oficiales, se encuentra caratulado como “averiguación de causales de muerte” y la familia reclama que la causa se investigue como homicidio y no como un simple accidente.

Ante esta situación, el hermano de la víctima, Augusto Buccafusco, relató que “Octavio llamó al 911 porque estaban robando en su casa, pero nadie atendió. Después llegó la patrulla municipal, le pidieron los documentos y, como él no se los dio, decidió ir a la comisaría que queda cerca de Güemes y Maipú”.

De acuerdo con su testimonio, “cuando llegó a la esquina lo abordaron entre cuatro o cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida”. Buccafusco insistió en que “quieren cambiar la carátula de muerte en “homicidio culposo”, pero en los videos se ve claramente que hubo una fuerte golpiza”. Además, señaló que esas imágenes de cámaras de seguridad contradicen la versión oficial de que Octavio murió solo en la vía pública.

Agregó que su hermano “estaba pasando por un momento emocional complicado, con ataques de pánico y casi sin contacto con la familia”, una situación que, según él, “quieren usar para hacer creer que murió solo en la calle y que no hubo responsabilidad de los agentes”.

Fuentes de la investigación indicaron que la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, que depende de la Procuración, determinó que el joven murió por un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”.