Sangriento robo en Tolosa con dos motochorros prófugos

Un nuevo episodio de violencia e inseguridad sacudió al barrio de Tolosa en las últimas horas. Un hombre que regresaba de trabajar fue interceptado por delincuentes que lo golpearon brutalmente para robarle la motocicleta en plena vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de 120 y 525, cerca del barrio La Bajada, y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Según relataron testigos, la víctima intentó escapar, pero fue derribada del rodado. Ya en el suelo, recibió una feroz golpiza que le provocó heridas visibles. Los asaltantes, sin mostrar reparo alguno, escaparon con la moto mientras el hombre quedaba tendido, lesionado, sobre la vereda.

Este tipo de hechos no sorprende a los vecinos del barrio, quienes denuncian que la zona está siendo asediada por bandas de motochorros que operan con total impunidad. Afirman que los robos son cada vez más frecuentes y que los delincuentes actúan incluso a plena luz del día. Para muchos, se trata de una problemática crónica que no recibe respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Los reclamos vecinales apuntan directamente al accionar policial. Algunos señalan que los móviles patrullan ocasionalmente, pero no realizan controles efectivos. Otros expresan su frustración por la falta de operativos concretos y denuncian que las calles, especialmente en los horarios de entrada y salida laboral, quedan prácticamente liberadas para los delincuentes. Además de la pérdida material, lo que más preocupa en la comunidad es el grado de violencia con el que se ejecutan estos asaltos. “Van a terminar matando a alguien que solo está yendo o volviendo del trabajo”, fue una de las frases más repetidas entre los vecinos, quienes conviven con el temor diario de convertirse en la próxima víctima.

Frente a esta situación, exigen mayor presencia policial, mejor iluminación en las calles, colocación de cámaras de seguridad y la implementación de operativos cerrojo en las zonas más conflictivas. También reclaman que se investigue a fondo a las bandas que actúan en el barrio y que se realicen controles rigurosos a las motocicletas que circulan sin patente o de forma sospechosa. Hasta el momento, no trascendieron novedades sobre la captura de los responsables del ataque. La víctima, por su parte, se recupera de las heridas, mientras la comunidad vuelve a alzar la voz ante una realidad que parece volverse cada vez más insostenible.