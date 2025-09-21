Balean a un repartidor durante salvaje robo en Barrio Norte

Un repartidor fue víctima de un violento intento de robo en el centro de La Plata cuando motochorros le dispararon, resultando herido pero fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 del viernes en la zona de 5 y 37. El trabajador había dejado estacionada su moto de 110 cc para entregar un pedido cuando una pareja de delincuentes a bordo de una Honda Twister se le acercó con intenciones de robarle el vehículo. Al resistirse, se produjo un forcejeo y los agresores efectuaron disparos antes de escapar.

Uno de los proyectiles impactó al repartidor, quien luego relató que se trataba de un tiro de aire comprimido. Pese a la violencia de la situación, el joven se encuentra fuera de peligro.

El episodio generó gran preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona, quienes expresaron su temor por el aumento de hechos similares en distintos barrios de la ciudad. Este caso se suma a otros asaltos recientes contra repartidores y personas que circulan de noche, lo que intensifica los reclamos por una mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad.

Violencia en Tolosa

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, un hombre que regresaba de trabajar fue interceptado por delincuentes que lo golpearon brutalmente para robarle la motocicleta en plena vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de 120 y 525, cerca del barrio La Bajada, y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Según relataron testigos, la víctima intentó escapar, pero fue derribada del rodado. Ya en el suelo, recibió una feroz golpiza que le provocó heridas visibles. Los asaltantes, sin mostrar reparo alguno, escaparon con la moto mientras el hombre quedaba tendido, lesionado, sobre la vereda.

Los reclamos vecinales apuntan directamente al accionar policial. Algunos señalan que los móviles patrullan ocasionalmente, pero no realizan controles efectivos. Otros expresan su frustración por la falta de operativos concretos y denuncian que las calles, especialmente en los horarios de entrada y salida laboral, quedan prácticamente liberadas para los delincuentes.

Además de la pérdida material, lo que más preocupa en la comunidad es el grado de violencia con el que se ejecutan estos asaltos. “Van a terminar matando a alguien que solo está yendo o volviendo del trabajo”, fue una de las frases más repetidas entre los vecinos, quienes conviven con el temor diario de convertirse en la próxima víctima.