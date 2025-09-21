Menores intentaron robar en un edificio en La Loma

La madrugada de sábado volvió a poner en evidencia la inseguridad en la ciudad de La Plata. Dos menores de edad fueron captados por las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en la calle 39 entre 18 y 19, en el barrio La Loma, mientras intentaban forzar las cerraduras de acceso.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando los sujetos violentaron las puertas de vidrio de la planta baja e ingresaron al hall. De acuerdo con una vecina, los jóvenes recorrieron la cochera y el sector común, aunque no pudieron avanzar hacia los departamentos ya que el edificio cuenta con puerta de seguridad en la escalera.

Pese a los daños ocasionados, no se registraron faltantes de objetos en el interior del edificio. La situación quedó registrada en las filmaciones, que fueron entregadas a la Policía como prueba para identificar a los responsables.