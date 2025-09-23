Balean a un adolescente en un presunto ajuste de cuentas en La Plata

Un adolescente de 15 años resultó herido de bala en un presunto ajuste de cuentas ocurrido en el barrio San Carlos, en La Plata. El hecho se registró en la zona de 141 y 45, donde vecinos alertaron al 911 al encontrar al menor tendido en la calle.

Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que el joven estaba consciente pero presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el glúteo derecho y otro en el hombro, con orificio de entrada y salida. Fue trasladado a un hospital de la región, donde permanece internado fuera de peligro.

En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola 9 milímetros con municiones y una vaina servida. Según testigos, el arma habría estado en poder del propio herido, quien cuenta con antecedentes por robos y otros delitos.

La Justicia investiga las circunstancias del ataque y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.