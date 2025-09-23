Detuvieron a un pastor en La Plata acusado de abusar de dos adolescentes





Un pastor de una iglesia evangélica fue detenido en las últimas horas en La Plata, acusado de haber cometido abusos sexuales contra al menos dos adolescentes de 13 y 16 años desde 2021.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, quien relató que su hijo le contó sobre los abusos que sufría por parte del líder de la iglesia Tiempos de Pacto, ubicada en Los Hornos. Según la denuncia, el pastor no solo habría cometido abusos sexuales, sino que también le pedía fotos íntimas por WhatsApp.

Con la intervención de la fiscal Betina Lacki, de la UFI Nº 2, y el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI de La Plata, la pesquisa avanzó y se logró identificar a una segunda víctima.

Las pruebas recolectadas, que incluyeron testimonios y reconocimientos médico-legales, llevaron al Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de Juan Pablo Massi, a ordenar la detención del acusado. El pastor, de 35 años, fue aprehendido por agentes de la DDI en la zona de 68 y 135.

El hombre fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto en concurso real con abuso sexual agravado”.