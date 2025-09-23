Crimen del jubilado secuestrado: cayó otro sospechoso

Cuatro ya son los detenidos por la muerte del jubilado Eduardo Saúl De Francesco (79), cuyo cuerpo fue hallado a la vera de la ruta 9 en Zárate después de estar desaparecido desde el miércoles 17 de septiembre por la noche.

La causa inició cuando familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro sorpresivo con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

Sin embargo, fuentes del caso confirmaron que en las últimas horas se logró arrestar a un cuarto sospechoso, quien se quería fugar a la provincia de Misiones.

La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen, ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

El tercer detenido es un civil de nacionalidad peruana -Néstor Irvin Matencio Limache- que también vive en Campana y está acusado de participar en la privación de la libertad, al tiempo que fue quien puso el Ford Focus, uno de los dos automóviles secuestrados en la causa.

En cuanto a la mecánica de la muerte, se detalló que la víctima fue ultimada de un disparo en la nuca y no descartan que haya sido torturada para que revele dónde tenía los 250.000 dólares que los imputados sospechaban que poseía.

Empresario ultimado

En tanto, un empresario sanjuanino fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras, en el vehículo había un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo y por el caso fue detenido un sospechoso.

A la 1.15 del pasado sábado, la Policía de Mendoza fue alertada acerca de la existencia de una camioneta caída a un zanjón en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar donde constataron que el conductor se encontraba en el interior y observó que había un impacto de arma de fuego.

Momentos después, el sujeto fue identificado como Sergio Mariano Nacenta, un empresario de 59 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, tras lo cual el personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor.

Tras una exhaustiva investigación, los uniformados fueron con la autorización judicial a una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras donde se logró la detención de M. E. A. J. (32), quien cuenta con un frondoso prontuario.

En su historial se encuentran, entre otros delitos: amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

Además, se secuestró dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.