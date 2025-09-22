La Plata, en estado crítico

La inseguridad en la ciudad de La Plata ya es insostenible y superó límites históricos, con violentos robos a cualquier momento del día y en todos los barrios, con víctimas expuestas a salvajes hampones y con zonas totalmente liberadas por la Policía, que no solo no cumple con su función de proteger al ciudadano, sino que se pone del lado del criminal. En las últimas horas se registraron episodios de extrema violencia, con tiros y un sujeto abatido.

Pese a la cantidad de cambios absurdos, insólitos y carentes de sentido en la cúpula (la Jefatura Departamental ya pasó por varios intérpretes en pocos años, sin soluciones), los atracos continúan a la orden del día.

Solamente en la semana que pasó se registraron sucesos sangrientos que incluyeron tiros y hasta una persona muerta. El hecho más grave tuvo lugar en una farmacia de 7 entre 528 y 529, cuando Rodrigo Delgado (25), con múltiples antecedentes penales pero libre, apuntó a dos empleadas y se llevó remedios y dinero. bicicleta pero fue descubierto por agentes de la fuerza, que lo persiguieron. El salvaje, en vez de entregarse, abrió fuego y se inició un tiroteo, en pleno mediodía y en un barrio. finalmente el joven terminó con un disparo en el abdomen y perdió la vida en el Hospital Rossi.

Pánico en Hernández

Horas después, tres delincuentes llegaron en un Peugeot 206 y se metieron en un supermercado de 529 y 23. Con armas de fuego, amenazaron a los presentes, les sacaron 70.000 pesos, celulares y bebidas alcohólicas.

Tras un operativo cerrojo, numerarios del destacamento Hernández y policías de la Undécima interceptaron un Renault 9 en 511 y 32 y hubo intercambio de disparos. Dos de los malvivientes descendieron del rodado y huyeron por un descampado, mientras que el otro implicado fue arrestado. Se trata de un remisero de 41 años.

En un rastrillaje por la zona se halló en una zanja de 138 y 511 un Peugeot 207, con patente adulterada y pedido de secuestro desde el viernes.

Ciudadanos indefensos

En tanto, un repartidor fue sorprendido por dos motochorros en 5 y 37, peno Barrio Norte y fue baleado. El hombre se encontraba trabajando cuando fue abordado por los cacos, que iban en una Honda Twister. Como el damnificado se resistió, lo golpearon y en el marco de la fuga, los ladrones dispararon y un proyectil impactó en la víctima, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro.

También fue atacado otro sujeto en 120 y 525, cuando circulaba en un ciclomotor y lo abordó una banda de hampones. Estos lo molieron a golpes y a continuación se fueron con el rodado. Como en el caso anterior, permanecen prófugos y la Justicia ni siquiera los tiene identificados.