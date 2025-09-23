Se reanudará el juicio por la muerte de Johana Ramallo

A fines de la semana en curso se llevará a cabo una nueva audiencia en el caso que investiga la muerte de Johana Ramallo, la joven de 23 años que fue vista por última vez en el mes de julio de 2017. En ese marco, nuevos testigos brindarán sus testimonios que podrían estar vinculados con la trata de personas y narcotráfico, delitos que se desprenden de la causa por el femicidio.

El caso tomó un giro luego de la declaración del primo de la víctima, quien aseguró ante los magistrados que ella le había comentado sobre una amenaza en su contra por parte de uno de los acusados, que actualmente está siendo juzgado en el banquillo de los imputados. Además, sostuvo que Johana le manifestó que sentía temor.

Como parte del debate oral, se registraron nuevas voces que apuntan a la explotación y dan cuenta de una red criminal. Por esta razón, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 de La Plata definió que este viernes 26 de septiembre se realizará una nueva audiencia en la que se le tomará declaraciones a otros testigos.

Uno de los nombres que surgió en los últimos relatos es el de hombre conocido en la denominada Zona Roja de nuestra ciudad, conocido bajo el alias de “Cabezón”. Se trata de uno de los ocho imputados en la causa, quien está señalado por ser partícipe en una red de explotación sexual y, a su vez, enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Esperan más detalles

Por otro lado, en una de las jornadas desarrolladas durante el mes de julio de este año, una de las testigos manifestó que revisó las redes sociales de Ramallo y detectó una cuenta con la que interactuaba, con la cual decidió comunicarse. Este mismo le comentó que días antes de su desaparición, Johana le mostró un perfil que la hostigaba bajo el nombre “Cabezón CGE”.

Quienes están en el banquillo de los acusados son Carlos Rodríguez; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza, quienes están siendo investigados por trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, encubrimiento agravado y falso testimonio.

De esta forma, se espera que en la audiencia de este viernes, con las nuevas declaraciones, se puedan obtener más detalles sobre de la joven que fue vista por última vez en 1 y 63 en julio de 2017.