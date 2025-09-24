Atropelló a dos personas en San Carlos y se dio a la fuga

La imprudencia al volante estuvo nuevamente al borde de provocar una tragedia, cuando en la localidad de San Carlos un automovilista embistió a dos personas y, tras el hecho, se dio a la fuga. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas hasta un centro de salud con diversas lesiones, y una de ellas presentaba varias fracturas.

El episodio ocurrió en la zona de la avenida 143 entre 524 y 525, y de acuerdo a la información que trascendió, el vehículo se desplazaba a gran velocidad. En ese marco, embistió primero a una mujer de 49 años que iba a bordo de una motocicleta y pocos metros más adelante, literalmente, se llevó puesto a un peatón de 66 años que caminaba a un costado del cordón.

Los dos salieron despedidos y volaron por los aires, quedando luego tirados sobre la cinta asfáltica con visibles signos de dolor. De esta forma, las autoridades recibieron una alerta radial mediante un llamado al 911 y pocos minutos después el personal del Comando de Patrullas de La Plata arribó al lugar donde se registró el siniestro vial.

Según señalaron los testigos, el conductor del coche color gris en ningún momento detuvo su marcha, si no que, por el contrario, continuó su camino sin frenar a asistir a los damnificados. En cuanto a víctimas, fueron asistidas por una ambulancia del SAME que, posteriormente, los trasladó hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Buscan al sospechoso

El hombre debió quedar internado en el nosocomio, debido a que presentaba fracturas en la tibia, peroné y tobillo de su pierna izquierda. En tanto, la mujer tenía lesiones leves, por lo que, tras una asistencia por parte de los profesionales de salud, fue dada de alta teniendo en cuenta que sus lesiones eran leves.

Sobre el caso en cuestión, se conocieron imágenes captadas por las cámaras de vigilancia que dan cuenta de la gran velocidad en la que se desplazaba el vehículo. Con esa misma grabación intentan determinar quien manejaba el auto al momento de embestida para poder identificar al sospechoso.

Por lo pronto, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°14, con intervención del Juzgado de Garantías N°2 y la Defensoría N°8 de La Plata.