Maltrato animal en Berisso

Personal policial realizó un operativo en la ciudad de Berisso, durante el cual rescataron a un perro que sufría de maltrato animal por parte de su dueño, que terminó aprehendido.

La operación fue realizada por agentes de la comisaría Tercera de Berisso, en conjunto con Zoonosis La Plata y rescatistas, en una vivienda ubicada en la zona de 95 y 127. Allí estaba el can, solo en el patio delantero del domicilio en estado de abandono, desnutrido y sin acceso a agua.

Luego de la inspección, los agentes procedieron a detener a un hombre, quien no pudo justificar el estado del perro. Por último, el hecho está siendo investigado bajo el marco de la Ley 14.346 de Protección Animal, que penaliza los actos de crueldad y maltrato hacia los animales.