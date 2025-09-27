Hallan un extraño objeto metálico en Puerto Tirol y sospechan que podría ser basura espacial

La calma rural de Puerto Tirol, en Chaco, se vio alterada cuando vecinos reportaron la caída de un extraño objeto desde el cielo en un campo privado. Al llegar al lugar, la Policía constató la presencia de un cilindro de 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono, material utilizado en desarrollos de alta tecnología, sobre todo en la industria aeroespacial.

El artefacto presentaba un orificio de 40 centímetros en un extremo, un sistema de válvulas en el otro y un número de serie grabado en su superficie, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un componente industrial o científico. Aunque no hubo confirmación oficial, fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría ser un resto de alguna misión espacial reciente, posiblemente vinculada a los lanzamientos de la compañía SpaceX.

El hallazgo causó sorpresa en la comunidad, ya que no existen antecedentes de objetos de este tipo en la región. Sin embargo, Chaco mantiene un lazo con fenómenos del espacio: en Campo del Cielo, a 200 kilómetros, se descubrieron enormes meteoritos, incluido uno de 30,8 toneladas en 2016. Ahora, especialistas trabajan para confirmar si el cilindro encontrado es parte de la llamada “basura espacial” o un dispositivo de otro origen.