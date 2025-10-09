Encontraron un huevo de dinosaurio carnívoro en la Patagonia

El hallazgo de un huevo de dinosaurio carnívoro en la Patagonia argentina sorprendió tanto al equipo de paleontólogos como a la audiencia que seguía la Expedición Cretácica I en vivo. Investigadores del Conicet realizaron el descubrimiento, transmitido en tiempo real desde un yacimiento cercano a General Roca, provincia de Río Negro. El momento generó entusiasmo y asombro en la campaña científica, cuyo objetivo es desentrañar los secretos de la vida prehistórica en la región.

Durante una de las recorridas por la estepa patagónica, los integrantes del equipo identificaron un nido que, a simple vista, parecía común. Tras una revisión detallada, hallaron un huevo en un estado de conservación excepcional. “Nunca vimos algo así, nunca vimos un huevo tan bien preservado. Esto es de un dinosaurio carnívoro, muy parecido al Bonapartenykus”, indicó uno de los paleontólogos en la transmisión en vivo, mientras sus colegas celebraban el hallazgo.

En un principio, pensaron que se trataba de un huevo de ñandú, pero la ornamentación y la textura rocosa del fósil confirmaron su origen. La emoción y reacciones espontáneas del grupo quedaron registradas en el streaming, el cual rápidamente se viralizó y atrajo la atención de miles de espectadores.