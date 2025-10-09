La UNLP inauguró el Centro de Investigaciones Geofísicas

La UNLP presentó en las últimas horas el nuevo Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEOF), un nuevo espacio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas que tiene como objetivo potenciar la ciencia y la tecnología.

A fines de 2023, la casa de estudios aprobó la propuesta del CIGEOF, estableciéndose como una entidad institucional que reúne a investigadores, docentes, técnicos, personal administrativo, becarios, tesistas y profesionales enfocados en temas de Geofísica.

"Su objetivo es fortalecer la investigación y la formación interdisciplinaria, abordando los desafíos presentes y futuros en el campo de la Geofísica, promoviendo la colaboración con otros centros e instituciones del país y del extranjero y potenciando la capacidad de la UNLP en la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico en Geofísica", precisaron.

De la inauguración participaron Martín López Armengol, presidente de la UNLP, la decana de la unidad académica, Amalia Meza; el secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, Nicolás Rendtorff; el director del Centro; Danilo Velis; el decano de Ciencias Naturales y Museo, Eduardo Kruse; el titular del CCT – Conicet La Plata, Gonzalo Veiga y demás autoridades universitarias.

“La inauguración de este Centro es otro mojón en la rica historia de nuestra casa de altos estudios; una universidad que, desde su fundación hace 120 años, fue pensada para generar conocimiento científico y ponerlo al servicio del país”, sostuvo Armengol al hacer uso de la palabra.

Y agregó: “Joaquín V. González fundó la Universidad con un modelo de gobernanza que se adaptaba a las necesidades del país, basado en la ciencia y la tecnología. Este mismo modelo es el que hoy prevalece y que todos nos vemos en la obligación de fortalecer y enriquecer. La creación del CIGEOF responde precisamente a esta lógica. Es un centro que viene a llenar un área de vacancia en una disciplina científica muy específica, pero a su vez muy necesaria para el país, señaló López Armengol.