Maidana expuso ante el Concejo Deliberante el pedido de informes

El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, se presentó este martes ante la Comisión de Cultura, Educación y Deporte del Honorable Concejo Deliberante, acompañado por los consejeros escolares, para brindar respuestas a los pedidos de informes vinculados al uso del Fondo de Financiamiento Educativo.

Durante el encuentro, Maidana expuso un informe completo sobre la ejecución de los recursos conveniados con la Municipalidad de La Plata y explicó que las rendiciones de cuentas se realizaron “en tiempo y forma” ante la Contaduría General del Municipio. En ese marco, aclaró que los fondos son administrados con criterios de transparencia y que los pagos se efectúan únicamente cuando la empresa Camuzzi certifica la finalización de las obras.

El funcionario también resaltó que desde que asumió, en diciembre del 2023, se hicieron cargo "de distintas anomalías del 2022 y del 2023, que si no eran resueltas no se podía avanzar".

Además, remarcó que las inversiones se destinan exclusivamente a trabajos vinculados al servicio de gas y recordó antecedentes donde los procesos de obra no se completaron, como el caso de los baños de la Escuela Primaria N° 31, interrumpidos durante la gestión anterior. También mencionó la reactivación de obras en la Escuela Primaria N° 119 y en la Escuela de Educación Especial N° 536, ambas inauguradas este año.

Respecto de los pedidos de informes sobre el estado edilicio de distintas instituciones, Maidana respondió punto por punto y explicó que la dinámica del Consejo Escolar combina funciones legislativas y ejecutivas, por lo que muchas veces las situaciones planteadas ya fueron abordadas o resueltas al momento de ser consultadas.

El presidente del Consejo, que estuvo acompañado por su par del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, también informó que "en el caso de las obras PEG (Proyecto Ejecutivo General) fueron terminadas todas y en el de obras PIE (Programa de Infraestructura Escolar) no se han iniciado porque si bien se formó la partida, se llamó a licitación y fueron adjudicados los trabajos, aún no se pagó el anticipo".

Por último, destacó el avance alcanzado en materia de calefacción escolar, señalando que “la capacidad instalada hoy está muy por encima de la situación crítica que encontramos al inicio de la gestión”. Según detalló, el 95% de los establecimientos educativos de la ciudad cuenta con calefacción operativa, y el 5% restante corresponde a edificios que necesitan nuevas calderas.