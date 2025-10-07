Denuncian a Milei tras afirmar que ordenó detener a Cristina Kirchner

El Presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia luego de admitir públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de encarcelar a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Las presentaciones fueron realizadas por los abogados Gregorio Dalbón y Valeria Carreras, quienes coincidieron en que las declaraciones del mandatario constituyen una grave violación a la independencia de poderes. En una entrevista, Milei se refirió al escándalo narco que involucra al excandidato José Luis Espert, y afirmó: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa”. La frase provocó un fuerte revuelo político y jurídico, al exponer una eventual injerencia directa del Ejecutivo sobre decisiones que competen exclusivamente al Poder Judicial.

Ante estas declaraciones, Dalbón pidió la indagatoria del Presidente por “invadir la esfera de otro poder del Estado”. En su escrito, advirtió que los dichos del jefe de Estado refuerzan la teoría del lawfare. “Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político”, señaló.

Carreras, en tanto, sostuvo que la “confesión presidencial” deja al descubierto “una barbaridad institucional” y un “ataque directo” a la división de poderes. “El Presidente no puede decidir a quién meter preso ni quién debe ser proscripto”, afirmó la abogada.

Las causas quedaron radicadas en los tribunales de Comodoro Py, donde la Justicia deberá determinar si las expresiones del mandatario pueden configurar el delito de abuso de autoridad.