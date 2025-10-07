Tras bajar su candidatura en Buenos Aires en medio del escándalo por presuntos vínculos narco, José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión se conoció luego de que se confirmara la sesión especial en la que la oposición pretendía tratar su remoción.

“Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa”, escribió Espert en la breve nota dirigida al presidente del cuerpo, Martín Menem. La misiva fue interpretada como un intento por anticiparse a un desplazamiento inevitable.

Presión y desgaste

La oposición venía reclamando la salida del economista por sus vínculos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos. La renuncia se suma al retiro de su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, decisión que dejó al Gobierno en busca de un nuevo nombre para encabezar la lista, donde asoma Diego Santilli como opción (ver página 4).

Ante esta situación, en el oficialismo ya se preparan para que Benegas Lynch asuma la presidencia de la comisión. Según fuentes legislativas, la definición se tomaría en un encuentro entre Martín Menem y otros referentes libertarios. “En la próxima reunión de la comisión, el vicepresidente Carlos Heller (UxP) deberá dar lugar a la moción para el reemplazo”, confirmaron desde la presidencia de la Cámara.

Tensión antes del Presupuesto

La renuncia de Espert ocurre en la antesala del debate por la “ley de leyes”, un proyecto que el Ejecutivo necesita dictaminar antes del 20 de noviembre. En la próxima sesión, los bloques opositores incluirán el emplazamiento a la comisión de Presupuesto y la convocatoria del ministro de Economía Luis Caputo, y del titular del Banco Central Santiago Bausilli. Aunque ambos funcionarios traten de evitar el llamado, la oposición buscará forzar su presencia para discutir el endeudamiento y reafirmar el rol del Congreso en el control de la deuda pública.

Con la salida de Espert, La Libertad Avanza deberá resolver si mantiene su banca en la comisión o designa otro reemplazo. En medio del escándalo, la renuncia del economista deja al descubierto una creciente sensación de aislamiento político que el Gobierno ya no logra disimular.