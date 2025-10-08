Recreo Uruguayo dijo presente en el Gennacio Sálice

Recreo Uruguayo, la reconocida banda de Berisso que recientemente celebró sus 100 presentaciones y participó de los festejos por el centenario villero, estuvo presente el último sábado en el estadio Gennacio Sálice para presenciar el partido ante Dock Sud, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de Primera B. Allí, fue igualdad 2-2 entre el Villero y el Docke.

La visita se enmarca en las celebraciones por los 100 años del Club Atlético Villa San Carlos, que a través de su Departamento de Cultura continúa homenajeando a referentes e instituciones locales que aportan a la identidad cultural de la ciudad. En esta ocasión, fue el turno de Recreo Uruguayo, que se sumó con su presencia a un reconocimiento cargado de música, historia y pertenencia.