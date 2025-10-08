Scaloni entre cuidar a Messi y la preparación de cara al Mundial

La fecha FIFA de octubre está al acecho. Con el plantel ya presente en Miami, la Selección Argentina se prepara para los duelos frente a Venezuela y Puerto Rico. En una rueda de prensa, el técnico Lionel Scaloni reveló que será prudente con Lionel Messi, quien acarrea una gran carga de partidos con el Inter Miami.

“Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la Selección es importante, pero quien tenga un mínimio problema, en el caso del Huevo (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí”, expresó el técnico de 47 años.

En 21 días, el capitán de la Albiceleste jugó siete partidos, en los que jugó todos los minutos posibles, lo que deriva en la cautela del DT. No obstante, podría ser titular frente a la Vinotinto (viernes 10 a las 21 horas) y luego rotar ante el Huracán Azul (lunes 13 a las 20).

Además, Scaloni comentó cuál es el plan del cuerpo técnico con los amistosos entrantes: “Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos”.

La convocatoria del nacido en Pujato tiene varios nombres sorpresas, que podrían debutar con la Albiceleste. Ellos son Facundo Cambeses (Racing), Lautaro Rivero (River), Aníbal Moreno (Palmeiras) y José Manuel Flaco López (Palmeiras).

Por último, el DT reflexionó sobre la nómina posible para la Copa del Mundo 2026.