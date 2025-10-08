Octubre Rosa: el Municipio acompaña la concientización sobre el cáncer de mama

Esta acción busca sumarse a la campaña mundial que promueve la detección temprana, el acceso al tratamiento y la concientización sobre esta enfermedad, que es el tipo de cáncer más diagnosticado entre las mujeres a nivel global.

Desde la Municipalidad se impulsa la prevención y el cuidado de la salud, invitando a todas las vecinas a realizarse los controles médicos periódicos y mamografías, recordando que un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas.

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reforzar la importancia de la información, la sensibilización y los hábitos saludables que contribuyen a reducir los factores de riesgo.

En este marco, la Municipalidad de La Costa, en acuerdo con LALCEC Santa Teresita, impulsa la Campaña de Mamografías Gratuitas 2025, destinada a mujeres de entre 40 y 60 años sin obra social y con la Negativa de ANSES.Durante todo octubre, podrán realizarse mamografías sin costo en la sede de LALCEC Santa Teresita, ubicada en Calle 8 Nº 383.Las interesadas pueden solicitar turno de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00, al teléfono (02246) 439414, o acercarse personalmente para más información.

Además, se llevarán adelante jornadas de mamografías y ecografías ginecológicas a demanda, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles preventivos:

Martes 14 de octubre, de 8.30 a 14.00, en el Hospital Municipal de San Clemente del Tuyú (Av. San Martín 505).

Lunes 29 y martes 30 de octubre, de 11.00 a 18.00, en el Centro Municipal de Diagnóstico La Marejada.(Consultar por preparación previa).

Con estas acciones, el Municipio de La Costa reafirma su compromiso con la salud pública y con las políticas de promoción y prevención que fortalecen el bienestar de la comunidad.