Los hallazgos de mecánica cuántica de los Nobel de Física

Un circuito eléctrico capaz de hacer visibles los misterios de la mecánica cuántica en un chip: este es el logro que llevó al británico John Clarke, el francés Michel Devoret y el estadounidense John M. Martinis a recibir el Premio Nobel de Física 2025, según informó la Real Academia Sueca de Ciencias.

La Real Academia Sueca de Ciencias los distinguió “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”. Este hallazgo transformó fenómenos antes confinados a partículas invisibles en efectos observables en sistemas de gran tamaño. “La mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”, afirmó Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física.