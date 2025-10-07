Caos en el microcentro platense por una fuga de gas

Una mañana agitada se vivió este martes en el corazón de La Plata, cuando una fuga de gas en la intersección de 8 y 51 generó alarma y un amplio operativo de emergencia. La rotura del caño, ocurrida de manera imprevista, obligó a evacuar diversos edificios públicos y restringir la circulación vehicular en varias cuadras del microcentro.

Según informaron, el cerco de seguridad se extiende desde 11 y 48 hasta 7 y 48, e incluye el tramo de 51 y 8, frente al Teatro Argentino. En el lugar trabajan cuadrillas especializadas junto a Bomberos y personal de Defensa Civil, mientras se intenta detener la pérdida y prevenir cualquier riesgo de explosión.

Como consecuencia del incidente, parte del suministro eléctrico en la zona se vio afectado, lo que complicó aún más el tránsito. Entre los edificios evacuados se encuentra el Palacio donde funcionan los Tribunales Federales de La Plata, en 8 y 50.

Las autoridades solicitaron a los vecinos y transeúntes evitar acercarse al área afectada hasta que se logre controlar completamente la situación y restablecer los servicios.