Policía reconoció al ladrón que le robó y le disparó en la cabeza

Un efectivo de la Policía, que estaba de civil, protagonizó un momento cargado de tensión cuando reconoció un vehículo que habrían utilizado delincuentes para asaltarlo y, sin dudarlo, le disparó al conductor. El sospechoso intentó escapar a gran velocidad, pero perdió el control del volante y terminó volcando debido a la herida provocada por el oficial.

El hecho ocurrió en la localidad mendocina de Luján de Cuyo y tuvo sus inicios durante el viernes pasado, cuando el agente fue interceptado por delincuentes que le robaron su arma reglamentaria y pertenencias personales. Con el botín entre sus manos, los malvivientes se dieron a la fuga a bordo de un automóvil y se perdieron entre las calles del barrio.

Sin embargo, de acuerdo al comunicado oficial difundido por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal provincial, durante las primeras horas de ayer, en ese ilícito ocurrido unos días atrás habría participado un Chevrolet Prisma de color gris oscuro que fue identificado en las primeras horas de ayer por el damnificado.

Aparentemente, al notar que habían sido descubiertos, los ocupantes del coche aceleraron y trataron de huir a gran velocidad de la misma forma que lo habían hecho durante el atraco. De todos modos, en esta oportunidad, la situación tuvo un final completamente diferente debido a que el oficial decidió abrir fuego contra los presuntos hampones.

Terminaron chocando

Según las estimaciones realizadas como parte de la pesquisa, el agente efectuó al menos ocho disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del automovilista. Esto hizo que el conductor perdiera el control del volante y terminara con las ruedas del coche hacia arriba en medio de la calle a unos pocos centímetros de un árbol.

El sospechoso resultó herido y tuvo que ser traslado de urgencia hasta el Hospital Central y permanecía internado en grave estado. Por su parte, las autoridades aclararon que no se trató de un tiroteo y agregaron que el funcionario judicial interviniente “se tomará entre 40 y 48 horas” para definir los cargos que formularía contra el uniformado y resolver su situación procesal.