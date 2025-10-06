Nueve detenidos y seis prófugos: sigue la causa por el triple crimen de Varela

La causa por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, tiene aún tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas, informaron fuentes judiciales y policiales, al tiempo que también indicaron que Matías Ozorio “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”.

Los voceros señalaron que “falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”.

El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.

Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” se trasladó en otro vehículo y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen.

“Mexicaneada”

“Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló el portavoz, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.

En relación a la hipótesis del sangriento suceso, ratificó la de una “venganza narco”, pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas.

“Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ´mexicaneó´al grupo de Valverde Victoriano”, puntualizó la fuente.

“Aconsejó que no leyeran los informes forenses”

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las jóvenes víctimas de los “aberrantes crímenes” ocurridos en Florencio Varela reveló que Fernando Burlando les aconsejó no leer los informes forenses.

Relató que el abogado les dijo que se quedaran “tranquilos, que las cosas están bien encaminadas” en la investigación.

Del Castillo se mostró perturbado por la brutalidad del suceso. “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó. En ese momento, reveló que Burlando no permitió que su hijo leyera los informes forenses ni viera las fotos de la autopsia. “Le dijo bien clarito: ‘mirá, yo soy papá, pero no te aconsejo. Para mí es muy fuerte que no soy nada. ¿Te imaginás para vos cómo podés llegar a hacer esto?’”, detalló. En ese sentido, aseguró que el abogado les dijo que “las cosas que se hicieron son muy malas”.