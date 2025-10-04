Allanamientos en La Plata: tres detenidos y cuatro chatarrerías clausuradas

Tres personas fueron aprehendidas y cuatro comercios dedicados a la compra y venta de metales fueron clausurados en el marco de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de La Plata. Los procedimientos fueron encabezados por la DDI local junto con personal de la Municipalidad, de las áreas de Guardia Urbana y Control e Inspecciones, en el marco de una causa caratulada “Robo” e impulsada por la UFI N° 2 a cargo de la fiscal Mariana Rufino.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por Ernesto Oscar Iafolla, representante legal de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, quien advirtió un incremento sostenido en la sustracción de flexibles y otros componentes de los medidores de gas. Estos robos no sólo provocan perjuicios económicos, sino que también generan un grave riesgo de explosión o intoxicación por la fuga del suministro.

A partir de las tareas de inteligencia, la DDI logró identificar varios puntos donde los elementos sustraídos eran reducidos y vendidos como chatarra de cobre. Con la autorización del Ministerio Público Fiscal, se efectuaron cuatro órdenes de registro y secuestro que permitieron dar con los responsables.

En el primer allanamiento, realizado en la calle 78 bis entre 17 y 18, en el comercio “Metalengua”, se secuestraron 21 caños de medidor, 12 cuplas y tres válvulas, y fue detenida una mujer de 43 años. En 17 entre 82 y 83, en el local “Los Metalocos”, se hallaron 16 caños, 9 cuplas y 6 válvulas, y se aprehendió a un hombre de 33. En tanto, en 13 N° 2065 entre 74 y 75, en el comercio “Magu”, se secuestraron 13 caños, 6 cuplas y 2 válvulas, y fue detenido un hombre de 29.

Finalmente, en el cuarto objetivo, ubicado sobre Diagonal 73 entre 70 y 71, en el comercio “Don Fierro”, no se encontraron elementos de interés, aunque el municipio procedió igualmente a la clausura del local por falta de habilitación.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la justicia, mientras que las actuaciones fueron avaladas por el Ministerio Público Fiscal, que impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación.