Dos accidentes en La Plata dejaron a un niño y a una mujer gravemente heridos

El primero de los episodios tuvo lugar en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, cuando un niño de 11 años que se dirigía a clases en una escuela rural de la zona intentó cruzar la calzada y fue embestido por un vehículo. De inmediato, el menor fue trasladado en carácter de urgencia en una ambulancia hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 153 y 66, donde ingresó con heridas de gravedad y los médicos intentan salvarle la vida.

Poco después, otro siniestro se registró en 66 entre 132 y 133. Allí, una mujer que circulaba en moto quedó debajo de un camión luego de una maniobra fallida que no pudo ser evitada por el conductor del vehículo de gran porte. La víctima, que presenta heridas de consideración, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención especializada.