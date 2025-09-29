Tragedia vial en Ensenada: murió un motociclista de 31 años y hay dos heridos

Un joven de 31 años murió este domingo por la noche en Ensenada tras un violento choque entre dos motos, que además dejó a otras dos personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 23.45 en la intersección de Bossinga y Presidente Perón, cuando por causas que aún se investigan dos motocicletas impactaron a gran velocidad.

La víctima fatal circulaba en una Mondial LD de 110 cc, que tras el impacto terminó incrustada contra un macetero. En la segunda moto, una Honda XR 150, viajaban un joven de 22 años y una mujer de 31, quienes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar.

Personal médico del SAME acudió rápidamente, pero no pudo salvar la vida del motociclista. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14, bajo la carátula de “homicidio culposo”.