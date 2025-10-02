Hallaron el cuerpo del hombre que había ingresado al Río de La Plata

Desde el martes personal de seguridad de Berisso mantenía la búsqueda del hombre de nacionalidad colombiana de 27 años que había ingresado al Río de La Plata y nunca más salió. Luego de varias horas de rastrillaje hoy por la mañana encontraron el cuerpo.

Apenas iniciado el operativo de búsqueda los equipos de respuestas a emergencias de la ciudad de Berisso compuesto por equipos y efectivos policiales, de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios hallaron sin vida el cuerpo del joven que había desaparecido el martes al mediodía, según lo confirmó el titular de Defensa Civil y Bomberos Roberto Scafati.

Ahora se trabaja en el lugar a la espera de directivas de la fiscalía interviniente en el caso a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI N°15 de La Plata.

Recordemos que la víctima ingresó al agua dejando sus pertenencias a la orilla y varias personas que vieron la situación al notar que no salía dieron aviso al 911, a partir de ahí comenzó un importante operativo para poder encontrarlo.