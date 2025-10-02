Más de 200 artistas de La Plata exhibirán sus producciones en dos jornadas abiertas y gratuitas

Durante dos días se llevará adelante la segunda edición de Escena Joven será el viernes 3 y sábado 4 de octubre de 13:00 a 22:00 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha en 7 entre 50 y 51, donde 234 artistas de entre 14 y 30 años exhibirán sus producciones en diversas disciplinas con entrada libre y gratuita.

Se presentarán en el primer piso del espacio producciones de artes visuales y audiovisuales y expresiones de poesía, danza, teatro, diseño industrial, música y diseño multimedial. Además, se ofrecerán talleres y charlas que fortalecerán procesos de formación, intercambio y encuentro.

La propuesta surge de la convocatoria abierta organizada por la Secretaría de Cultura y la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de brindar un espacio común a jóvenes que experimentan, aprenden y desarrollan actividades artísticas.

Luego de una primera edición que consolidó redes de colaboración e intercambio entre proyectos, esta nueva entrega buscará amplificar las voces de los y las jóvenes artistas de la ciudad, convirtiéndose en una verdadera usina de expresión, creatividad y cultura.