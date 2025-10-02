El Planetario celebrará el Día Internacional de la Luna

Con la Luna como principal protagonista, la ciudad se prepara para una velada especial en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, que abrirá sus puertas el próximo sábado para celebrar el Día Internacional de la Luna, una propuesta de observación astronómica dirigida a toda la comunidad y en especial a los aficionados del universo.

El encuentro se realizará de 19.30 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, en el Planetario de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP), ubicado en el Paseo del Bosque.

Vale resaltar que el encuentro será por orden de llegada y con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con antelación.

La propuesta forma parte del calendario permanente de actividades del Planetario que incluye charlas, proyecciones y experiencias didácticas orientadas a todas las edades.