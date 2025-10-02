Revelan la dinámica poblacional del ocelote en la Selva Misionera

Un equipo de especialistas del CONICET llevó a cabo un estudio inédito sobre la dinámica poblacional del ocelote (Leopardus pardalis), uno de los felinos más sensibles a los impactos humanos. La investigación, basada en datos recopilados durante catorce años en áreas bien preservadas del Bosque Atlántico en la provincia de Misiones revela que la población de esta especie se ha mantenido estable.

Los resultados, obtenidos a partir de un extenso muestreo, permitieron identificar a más de 200 individuos y caracterizarlos, por lo que se trata del estudio con mayor cantidad de datos de ocelotes a nivel mundial. La investigación establece una línea de base fundamental para futuras evaluaciones sobre el impacto de la fragmentación del paisaje y otras amenazas. El trabajo fue liderado por Paula Cruz, investigadora del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET-UNaM), junto con otros miembros de esta unidad ejecutora y del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente.