San Vicente presentó su Plan de Acción Municipal en el marco de la Iniciativa MUNA – UNICEF

El encuentro se realizó en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, en la cual participaron Paula Pereyra, referente MUNA en San Vicente, Fernanda Potenza y Teresa Vargas, coordinadoras de la iniciativa MUNA-UNICEF, María Victoria Vozza y Maria Emilia Chiessa, integrantes del Equipo Pharos, socio implementador, acompañando a la Unidad Ejecutora Local que presentó los planes elaborados a partir del autodiagnóstico distrital realizado en 2024.

El Plan de Acción Municipal se enmarca en la Carta Compromiso, que define las principales líneas estratégicas de trabajo para los próximos años y que ha sido validado por especialistas de UNICEF. Estas líneas centrales son:

-Estrategias integrales para la Primera Infancia y entornos saludables

-Entornos libres de violencia

-Inclusión educativa de adolescentes fuera de la escuela

Además, el municipio se involucró en otras temáticas promovidas por MUNA, como Discapacidad y Salud Mental, fortaleciendo así un abordaje integral.

La Iniciativa MUNA busca que los municipios desarrollen políticas públicas destinadas a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes, con instancias de autoevaluación, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica de UNICEF. Actualmente, se implementa en 160 municipios de 10 provincias del país, alcanzando en la Provincia de Buenos Aires a 65 municipios durante 2024.

En San Vicente, esta nueva mesa de trabajo permitió establecer acuerdos y definir las tareas necesarias para coordinar la implementación del Plan de Acción Municipal, con el objetivo de garantizar recursos y generar entornos seguros, inclusivos y saludables para la niñez y adolescencia.