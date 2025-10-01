Vecinos en pie de guerra con ABSA en la zona del Estadio Único

Con una mezcla de alivio, pero todavía con un poco de incertidumbre por lo que pueda ocurrir a partir del 2026, los vecinos de la zona del Estadio Único tomaron la decisión de que la AFA se haga cargo de la explotación del predio para que juegue la Selección argentina y otros equipos en finales de torneos como pudiese ocurrir con la Copa Argentina.

Por un lado, es un hecho que la agenda de recitales bajará sensiblemente en comparación a otros años a partir del futuro, lo cual se evitará las suciedades y los cortes en las calles 20, 21, 27, 28 y hasta 29 desde 32 hasta 525 inclusive. Pero por otro, los reclamos por las mejoras a la empresa que tiene a cargo el suministro del agua en la Provincia sigue latente.

“Hace más de dos años que no tenemos una solución definitiva a la pérdida de agua en la esquina de 20 y 530. Esto no solamente afecta a los que pasmos caminando por la esquina, sino que también le resta presión al interior de las casas”, comentaron en el lugar.

Sobre la calle 530, así también como ocurre en la 531 y parte de la 529, muchos vecinos (los más pudientes) tuvieron que recurrir a comprar bombas del estilo de las cisternas para poder garantizar la presión de agua en las casas.

“Sabemos que algunas conexiones no son legales porque hay que hacer pozos, pero es la única solución que tenemos para que el agua llegue a la parte superior de las casas que tienen más de una planta”, comentaron en la problemática esquina de 20 y 530, que está a solo una cuadra de uno de los laterales del enorme predio en donde está el Estadio Único.

En el lugar ya acudieron desde ABSA y hubo reparaciones transitorias. Pero la solución definitiva no llegó y hasta en la zona de 29 y 530 los reclamos siguen a la orden del día, incluso convocando a concejales o candidatos a ocupar algunas bancadas el mes pasado en el futuro concejo deliberante de La Plata.

“Hace seis meses que venimos peleando con esto. Desde el otoño que no podemos evitar que se ensucien las casas porque cada vez que entramos no podemos evitar pisar la zona que está embarrada o con agua. Nadie nos dio ni cinco de bolilla”, recalcó Boca, un histórico vecino de la esquina de 530, lugar que fue creciendo mucho en los últimos 35 años con el avance que tuvo la construcción del Estadio.