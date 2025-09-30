Confirman cuándo estará en órbita la primera estación espacial privada

La Estación Espacial Internacional (EEI) marcó un antes y un después en la historia de la exploración humana. Lleva un cuarto de siglo orbitando la Tierra de manera continua y recibió a cerca de 300 visitantes de 26 países. Pero toda esta maravilla tecnológica está a punto de terminar.

La NASA planea retirar la EEI de su órbita en 2030, y aunque el calendario puede ajustarse, la decisión está tomada. La nueva etapa no implica abandonar la presencia humana en el espacio, sino transferir la responsabilidad a empresas privadas que construyan y operen. El objetivo original era una misión de 15 años, pero superó con amplitud esa meta y ahora, mientras se aproxima al final de su vida útil, se prepara una transición clave: el paso de un modelo exclusivamente estatal a uno dominado por estaciones espaciales comerciales.

Para ello, la NASA lanzó un concurso que definirá el diseño de la próxima generación de hábitats orbitales. El plan es seleccionar uno o varios socios capaces de demostrar la viabilidad de una misión tripulada de 30 días, como paso previo a una infraestructura permanente. Mientras se define ese concurso, varias compañías ya trabajan en conceptos avanzados. El proyecto tiene previsto despegar en mayo de 2026 y podría convertirse en el puente hacia la próxima fase de la exploración orbital.