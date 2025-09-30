ciencia
Confirman cuándo estará en órbita la primera estación espacial privada
La NASA iniciará acuerdos con operadores no estatales para la exploración espacial.
La Estación Espacial Internacional (EEI) marcó un antes y un después en la historia de la exploración humana. Lleva un cuarto de siglo orbitando la Tierra de manera continua y recibió a cerca de 300 visitantes de 26 países. Pero toda esta maravilla tecnológica está a punto de terminar.
La NASA planea retirar la EEI de su órbita en 2030, y aunque el calendario puede ajustarse, la decisión está tomada. La nueva etapa no implica abandonar la presencia humana en el espacio, sino transferir la responsabilidad a empresas privadas que construyan y operen. El objetivo original era una misión de 15 años, pero superó con amplitud esa meta y ahora, mientras se aproxima al final de su vida útil, se prepara una transición clave: el paso de un modelo exclusivamente estatal a uno dominado por estaciones espaciales comerciales.
Para ello, la NASA lanzó un concurso que definirá el diseño de la próxima generación de hábitats orbitales. El plan es seleccionar uno o varios socios capaces de demostrar la viabilidad de una misión tripulada de 30 días, como paso previo a una infraestructura permanente. Mientras se define ese concurso, varias compañías ya trabajan en conceptos avanzados. El proyecto tiene previsto despegar en mayo de 2026 y podría convertirse en el puente hacia la próxima fase de la exploración orbital.