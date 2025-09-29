Hoy no se cobrará el Estacionamiento Medido

El día del Empleado de Comercio se celebra cada año el 26 de septiembre. Sin embargo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió trasladar la jornada, para hoy lunes 29 de septiembre.

Por su parte, la Municipalidad de La Plata informó que no se cobrará el Estacionamiento Medido en la ciudad con motivo. El servicio volverá a funcionar normalmente el martes 30. Quienes necesiten consultar opciones de pago o información pueden hacerlo a través de los códigos QR disponibles en los carteles de estacionamiento.