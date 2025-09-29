Cañuelas se posiciona como la capital de los agronegocios

Con la realización de la Semana Angus de Primavera 2025 en el Mercado Agroganadero (MAG), Cañuelas reafirmó su lugar como epicentro de la ganadería argentina y polo estratégico para los agronegocios del país. La intendenta Marisa Fassi participó de la apertura del evento junto al presidente de Angus y autoridades nacionales y provinciales, y destacó la importancia de este espacio para el crecimiento local y nacional.

“Para Cañuelas es un orgullo ser parte nuevamente de esta edición de la Semana Angus de Primavera. Un evento importantísimo que reúne a representantes de todo el país, que pueden mostrar y poner en valor el trabajo, el esfuerzo, la producción y la excelencia de los productores ganaderos”, subrayó Fassi en su discurso.

Desde hace tres años, el distrito es sede del MAG, el mercado concentrador de hacienda más importante de Sudamérica, fruto de la inversión de 44 consignatarios. A su alrededor, crece el Polo Agrocomercial, que concentra bancos, estación de servicio, comercios y el centro de exposiciones donde por segundo año consecutivo se llevó adelante la Semana Angus de Primavera, con juras, remates, capacitaciones y rondas de negocios.

La jefa comunal resaltó el impacto económico y laboral que genera este polo: “Cañuelas es uno de los municipios que más ha crecido en la región. Y uno de los pilares para ese crecimiento es la sinergia entre el sector público y privado. Tanto el Mercado Agroganadero como el Polo Agrocomercial generan puestos de trabajo, mueven la economía, ponen en valor a Cañuelas y a la región”.

El evento reunió a funcionarios nacionales, provinciales e intendentes de la región, que coincidieron en destacar el valor estratégico de Cañuelas como punto de referencia para la ganadería argentina. El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, definió a la raza como “una marca global que factura casi lo mismo que Coca-Cola”.

Con un presente que combina desarrollo productivo, infraestructura moderna y la preservación de su legado histórico, Cañuelas se consolida como Capital de los Agronegocios y referente indiscutido de la ganadería argentina.