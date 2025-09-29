Todo listo para la jornada “Nutrición en las calles”

El día de mañana, de 10 a 16, se llevará a cabo la 3° edición de la jornada “Nutrición en las calles”, una propuesta impulsada por la Coordinación de la carrera Licenciatura en Nutrición, en articulación con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. La actividad tiene como objetivo acercar a la comunidad herramientas de educación alimentaria y difundir la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. Durante la jornada, docentes y estudiantes de los cinco años de la carrera, desarrollarán distintas actividades en el centro de la ciudad de La Plata.

Como se mencionó, el tema central de esta jornada es la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que se centra en tres ejes principales: incorporación de sellos de advertencia en alimentos envasados con exceso de nutrientes críticos; regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de productos alimenticios; y promoción de la alimentación saludable en establecimientos educativos.

La propuesta está destinada a la población general que circule por la vía pública y busca que la comunidad pueda comprender la importancia de los sellos de advertencia, identificar alimentos con exceso de nutrientes críticos y reflexionar sobre la necesidad de promover hábitos saludables desde edades tempranas. Vale sumar, que esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre a nivel mundial. “Invitamos a toda la comunidad platense a participar en esta enriquecedora experiencia, donde van a poder acceder a información y tomar conciencia sobre la importancia de conocer qué es lo que comemos”, comentaron desde la organización de la propuesta.