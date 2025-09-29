Comienza la 3° edición del Ficpba

El próximo miércoles, desde las 15:30, se realizará en el Teatro Argentino la ceremonia de apertura de la 3° edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba), la cual será libre y gratuita para el público en general con previa reserva online. Durante el evento se aprovechará el momento para hacer entrega como reconocimientos a la trayectoria de referentes de la ficción nacional como Osmar Núñez, Erica Rivas, Lita Stantic, Luis Ortega, Julieta Díaz y Pablo Echarri. Vale mencionar, que la ceremonia tendrá un cierre musical a cargo de Lito Vitale, junto a la participación de Juan Carlos Baglietto, Emme y GSony, que repasarán algunas de las canciones más memorables del cine argentino.

Ficpba tendrá lugar en La Plata con proyecciones libres y gratuitas en varias salas de la ciudad, especialmente en Cinema Paradiso en 46 entre 10 y 11, además de charlas y actividades especiales en el Teatro Argentino. También se realizarán proyecciones y charlas en el Cine Select, ubicado en el Pasaje Dardo Rocha, en el EcoSelect de Plaza Islas Malvinas, en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, en el Planetario de la UNLP y en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.

Para la presente edición del Ficpba se presentaron mil producciones audiovisuales provenientes de 50 países en todas las categorías de largo y cortometraje, tanto nacionales como internacionales, lo que significa un récord de inscripciones desde la creación del Festival. Este año habrá cinco competencias principales: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense. Además, se realizará un encuentro de estudiantes de carreras de fines y afines y la 2° edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia, un espacio diseñado para fomentar la coproducción y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional. Sumado a esto, la organización confirmó que se proyectará también, en la sección Una noche especial, el largometraje nacional “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, elegida por Argentina para los premios Oscar y Goya.