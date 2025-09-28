Descubren una nueva especie de ictiosaurio con robustas costillas

El descubrimiento de una nueva especie de ictiosaurio en las arcillas de Mistelgau, en Baviera, Alemania, aporta información inédita sobre los reptiles marinos del Jurásico.

La nueva especie se denominó Eurhinosaurus mistelgauensis, en referencia a la cantera de arcilla de Mistelgau, en la Alta Franconia, un yacimiento fósil que ha producido numerosos e importantes hallazgos.

La cantera de arcilla de Mistelgau es objeto de excavaciones sistemáticas desde 1998. Este yacimiento ha ganado relevancia en la paleontología europea por su abundancia y diversidad de fósiles marinos.

Los ictiosaurios muestran sorprendentes similitudes en la forma corporal con los delfines. Esta nueva especie representa el registro estratigráfico más joven del género.

Eurhinosaurus mistelgauensis se diferencia de las especies previamente conocidas por sus costillas notablemente robustas y las características especiales de la articulación que conecta el cráneo con el cuello.

Las costillas dorsales, con diámetros que superan los 10 mm, presentan una solidez nunca observada en el género. Este rasgo las distingue respecto a especies como Eurhinosaurus longirostris, cuyo esqueleto exhibe costillas más delgadas y surcadas.