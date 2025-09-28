Ni en la playa más alejada del mundo, ni en un desierto o en la cueva de alguna montaña. El lugar más silencioso de la Tierra es la cámara anecoica (sin eco) de Microsoft en Redmond, Washington, que ostenta el Récord Guinness con un nivel de ruido de -20.3 decibelios (dB).

Se trata de un recinto diseñado para absorber las ondas sonoras y evitar cualquier tipo de eco. Puedes escuchar sonidos corporales como la respiración, el latido del corazón o incluso el movimiento de tus propios órganos, cosas que normalmente son imperceptibles en ambientes ruidosos.

A pesar de su utilidad en pruebas de audio y componentes electrónicos, la extrema quietud hace que la mayoría de las personas solo puedan permanecer en ella por unos minutos antes de sentirse incómodas.

Por ejemplo, en un taller silencioso, el ruido ronda los 40 dB. Una conversación provoca un ruido de 60-65 dB.

La cámara se utiliza principalmente para pruebas acústicas de alta precisión en dispositivos como micrófonos, altavoces y equipos de audio, donde el silencio absoluto es crucial.

La NASA utiliza este espacio para preparar a los astronautas para futuras misiones, ya que deben adaptarse al silencio del espacio.

Hundraj Gopal, de Microsoft, precisó en alguna oportunidad que “varias personas han podido permanecer dentro durante aproximadamente 30 minutos, pero otros piden salir en los primeros segundos”.

El sitio se encuentra dentro de seis capas de concreto y acero que bloquean todo ruido externo, y se apoya sobre resortes que absorben vibraciones para aislarla completamente de los movimientos del suelo.

Su interior está recubierto con paneles de espuma en forma de cuña que absorben las ondas sonoras y eliminan cualquier tipo de eco o reverberación.

Según la empresa, “está ubicada justo en el borde de la física, lo que genera un espacio donde el silencio es total. Incluso en situaciones extremas, como el despegue de un avión cercano, lo máximo que se escucharía sería un susurro”.

El récord que ostenta Microsoft fue establecido tras desbancar a la anterior cámara más silenciosa del mundo, ubicada en los Laboratorios Orfield en Minnesota, que fue un gran avance para este tipo de tecnología.