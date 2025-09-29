Hallan un valioso fósil de más de un millón de años

En 1990, un grupo de científicos encontró en la localidad de Yunxian, en China, un cráneo humano de casi un millón de años de antigüedad, al que nombraron Yunxian 2. Durante mucho tiempo, este fósil fue clasificado de manera provisional como Homo erectus debido a las características que compartía con otros ejemplares antiguos encontrados en Asia.

Recientemente, gracias a tecnologías avanzadas de reconstrucción digital, un equipo internacional de científicos de China y el Reino Unido logró restaurar la forma original del cráneo y examinarlo con mayor precisión. Los resultados del estudio, publicados en la revista Science, revelaron que Yunxian 2 posee una combinación única de rasgos antiguos y otros más recientes, una mezcla que no encajaba completamente con Homo erectus. A partir de este análisis, los investigadores situaron a Yunxian 2 como uno de los miembros más antiguos del grupo conocido como Homo longi.

Este grupo incluye a los enigmáticos Denisovanos y está considerado como rama hermana del linaje de Homo sapiens, es decir, de los humanos modernos. Además, el estudio sugiere que la separación entre los principales linajes humanos —Homo sapiens, neandertales y denisovanos— ocurrió mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora.