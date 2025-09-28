Encuentran un enorme “monstruo” marino en la costa Este de Rusia

Una gigante criatura marina fue encontrada en una de las islas Kuriles, en Rusia, y despertó el interés de la comunidad científica, que reveló en declaraciones televisivas que se trata de un inmenso esqueleto que pertenece a la familia de los cetáceos.

La doctora en Biología, Olga Filatova, explicó que se trataría de “algún tipo de ballena”, aunque la mala conservación de los restos dificulta una clasificación precisa. La especialista restó importancia al hallazgo al señalar que en las costas rusas “los varamientos de ballenas ocurren con frecuencia”.

De igual forma, el profesor Vladimir Shajparonov, de la Universidad Estatal de Moscú, indicó que probablemente se trate de una ballena barbada, aunque no descartó otras especies debido a que la única pista clara es el esqueleto de una extremidad delantera.